Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХК «Ростов» проведет матч во Дворце спорта впервые с 2017 года

Хоккейный клуб «Ростов» проведет первый с 2017 года матч во Дворце спорта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Коммерсантъ

На обновленной ледовой арене «кондоры» примут «Нефтехимик» 10 декабря. Ранее домашней площадкой для игр в Ростове-на-Дону служила «Айс Арена» в Западном жилом массиве. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что болельщики хоккейного клуба записали видеообращение к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. В обращении фанаты рассказали, «Айс Арена» вмещает лишь 500 зрителей, а Дворец спорта до ремонта вмещал 2,5 тыс. зрителей.

В сентябре первый матч после завершения реконструкции Дворца спорта в нем провели гандболистки «Ростов-Дона».

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше