ХК «Ростов» проведет матч во Дворце спорта впервые с 2017 года

На обновленной ледовой арене «кондоры» примут «Нефтехимик» 10 декабря. Ранее домашней площадкой для игр в Ростове-на-Дону служила «Айс Арена» в Западном жилом массиве. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что болельщики хоккейного клуба записали видеообращение к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. В обращении фанаты рассказали, «Айс Арена» вмещает лишь 500 зрителей, а Дворец спорта до ремонта вмещал 2,5 тыс. зрителей.