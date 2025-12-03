Жители Ростова сообщили о громких звуках вечером 2 декабря

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о громких звуках, которые были слышны вечером 2 декабря. Грохот отметили во время беспилотной опасности.
Напомним, предупреждение об угрозе БПЛА действовало со вчерашнего вечера до утра 3 декабря.
По информации губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Последствия уточняются, пострадавших нет.
