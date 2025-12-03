Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова сообщили о громких звуках вечером 2 декабря

Жители донской столицы отметили громкие звуки во время угрозы БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях о громких звуках, которые были слышны вечером 2 декабря. Грохот отметили во время беспилотной опасности.

Напомним, предупреждение об угрозе БПЛА действовало со вчерашнего вечера до утра 3 декабря.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Последствия уточняются, пострадавших нет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше