В Хабаровском крае проверили 24 тонны французского корма для форели

Это уже далеко не первая поставка кормов, которую проконтролировали надзорные органы. С начала 2025 года общий объем проверенной и ввезенной для нужд аквакультуры Хабаровского края продукции составил уже 202,3 тонны. Предприятие активно развивается: еще в прошлом году оно получило из Франции 160 тысяч оплодотворенных икринок форели для выращивания. Весь цикл — от икринки до взрослой рыбы весом около полутора килограммов — занимает примерно полтора года. Уже сейчас готовая продукция хозяйства, а именно охлажденная форель, поставляется в розничные магазины и заведения общественного питания по всему Хабаровскому краю, радуя потребителей качественным местным продуктом.