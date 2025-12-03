В Хабаровском крае проверили 24 тонны французского корма для форели

На рыбоводном предприятии, расположенном в поселке Переяславка Хабаровского края, специалисты Россельхознадзора проконтролировали поступление большой партии импортных кормов. Речь идет о 24,1 тонны специального питания для радужной форели, которое было доставлено из-за рубежа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Корма были произведены во Франции и прошли все необходимые этапы контроля. Сначала партия получила ветеринарное разрешение в Московской области, после чего ее отправили в длительный путь по железной дороге до Хабаровска. Затем контейнер с грузом автотранспортом был доставлен непосредственно на территорию рыбного хозяйства. Государственные инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора тщательно проверили сохранность пломб на контейнере и все сопроводительные документы. Нарушений ветеринарного законодательства в этот раз выявлено не было.
Это уже далеко не первая поставка кормов, которую проконтролировали надзорные органы. С начала 2025 года общий объем проверенной и ввезенной для нужд аквакультуры Хабаровского края продукции составил уже 202,3 тонны. Предприятие активно развивается: еще в прошлом году оно получило из Франции 160 тысяч оплодотворенных икринок форели для выращивания. Весь цикл — от икринки до взрослой рыбы весом около полутора килограммов — занимает примерно полтора года. Уже сейчас готовая продукция хозяйства, а именно охлажденная форель, поставляется в розничные магазины и заведения общественного питания по всему Хабаровскому краю, радуя потребителей качественным местным продуктом.