Два паса Овечкина и гол белоруса Протаса помогли «Вашингтону» победить «Кингз»

«Вашингтон» благодаря двум пасам Овечкина и голу Протаса победил «Лос-Анджелес».

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» в матче чемпионата НХЛ обыграл в гостях «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1.

Счет в матче на 15-й минуте первого периода открыл Том Уилсон, который в большинстве завершил комбинацию с пасом Александра Овечкина. «Кингз» после точного броска Адриана Кемпе во втором периоде восстановил равновесие — 1:1.

В третьем периоде «Вашингтон» отлично начал, забросив уже на 2-й минуте усилиями Энтони Бювиллье — 2:1. Ассистировал ему Овечкин. На данный момент у 40-летнего россиянина 12 голов и 15 голевых передач в 27 играх этого сезона.

Хозяева в концовке матча сняли вратаря и получили гол от белоруса Алексея Протаса в пустые ворота — 3:1. У белоруса 17 (8+9) очков в 27 играх.

Ранее мы писали, что умер бывший игрок хоккейного минского «Динамо» Анатолий Беляев.