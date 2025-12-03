Два паса Овечкина и гол белоруса Протаса помогли «Вашингтону» победить «Кингз»

«Вашингтон Кэпиталз» в матче чемпионата НХЛ обыграл в гостях «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:1.
Счет в матче на 15-й минуте первого периода открыл Том Уилсон, который в большинстве завершил комбинацию с пасом Александра Овечкина. «Кингз» после точного броска Адриана Кемпе во втором периоде восстановил равновесие — 1:1.
В третьем периоде «Вашингтон» отлично начал, забросив уже на 2-й минуте усилиями Энтони Бювиллье — 2:1. Ассистировал ему Овечкин. На данный момент у 40-летнего россиянина 12 голов и 15 голевых передач в 27 играх этого сезона.
Хозяева в концовке матча сняли вратаря и получили гол от белоруса Алексея Протаса в пустые ворота — 3:1. У белоруса 17 (8+9) очков в 27 играх.
Ранее мы писали, что умер бывший игрок хоккейного минского «Динамо» Анатолий Беляев.