В Безенчукском районе Самарской области прошли дни правовой помощи детям

Мероприятия прошли в школах № 1 и № 4 поселка Безенчук, а также в Никольском филиале школы села Екатериновка. Правовые ликбезы для учеников провели старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД России по Безенчукскому району Сергей Иванов и инспектор отдела Марина Карзанова. Они подробно разъяснили подросткам их основные права и обязанности, а также виды ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Особый акцент был сделан на правилах личной безопасности и поведения в общественных местах и в сети Интернет.