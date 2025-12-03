В Безенчукском районе Самарской области прошли дни правовой помощи детям

Дни правовой помощи подрастающему поколению состоялись в Безенчукском муниципальном районе Самарской области по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Мероприятия прошли в школах № 1 и № 4 поселка Безенчук, а также в Никольском филиале школы села Екатериновка. Правовые ликбезы для учеников провели старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД России по Безенчукскому району Сергей Иванов и инспектор отдела Марина Карзанова. Они подробно разъяснили подросткам их основные права и обязанности, а также виды ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Особый акцент был сделан на правилах личной безопасности и поведения в общественных местах и в сети Интернет.
«Наша главная задача — не просто проинформировать детей об их правах, но и научить верно ими распоряжаться, понимать последствия противозаконных поступков. Мы стремимся, чтобы каждый ребенок знал, куда можно обратиться за помощью в сложной ситуации, и доверял полиции», — отметил Сергей Иванов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.