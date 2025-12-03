С начала года в Саратовской области помогли трудоустроиться 632 матерям

Чаще всего женщины трудоустраивались в организации здравоохранения, образования, на предприятия розничной торговли и общественного питания. Кроме того, при желании сменить карьерную траекторию они могли бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию. В 2025 году к обучению по направлению кадровых центров приступили 142 женщины. Среди них — 123 мамы в декретном отпуске.