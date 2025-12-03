С начала года в Саратовской области помогли трудоустроиться 632 матерям

Сотрудники кадровых центров в Саратовской области с начала года помогли найти работу 632 женщинам с несовершеннолетними детьми. Содействие занятости отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Чаще всего женщины трудоустраивались в организации здравоохранения, образования, на предприятия розничной торговли и общественного питания. Кроме того, при желании сменить карьерную траекторию они могли бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию. В 2025 году к обучению по направлению кадровых центров приступили 142 женщины. Среди них — 123 мамы в декретном отпуске.
«Самыми востребованными направлениями обучения в этом году стали: специалист по работе с системами искусственного интеллекта, аналитик данных, программист 1С, специалист по защите информации», — уточнили в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
Также популярностью пользуются прикладные и социально значимые направления: кадровое делопроизводство, воспитательная работа, мастерство швейного производства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.