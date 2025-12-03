Родителей погибшего на СВО красноярца признали недостойными наследниками

В суде вскрылись обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении обоими родителями своих обязательств: мать длительное время находилась в местах лишения свободы, а отец числился в розыске. Ребенок фактически воспитывался бабушкой.
После того как парень, уже будучи взрослым, трагически погиб на СВО, между его родителями разгорелся конфликт: один пытался оспорить право другого на денежную компенсацию. Однако судья счел доводы обеих сторон несостоятельными.
Напомним, ранее тот же Кировский районный суд лишил денег нерадивого отца из Красноярска, который незаконно получил выплаты после гибели сына на специальной военной операции.