В Красноярске у туристок изъяли более 15 кг нелегальных саженцев и уничтожили их

Туристки пытались ввезти кактусы и другие декоративные растения без разрешительных документов.
«Выявить экзотический товар удалось с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. Всего в двух чемоданах находилось 212 ростков. Нарушительницы пояснили, что саженцы приобрели для высадки на даче и в качестве подарков для близких, а о порядке ввоза растений не знали», — рассказали в пресс-службе таможни.
В отношении женщин возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и оштрафовали их на 1000 рублей. А нелегальный товар был изъят и уничтожен специалистами краевого Россельхознадзора.