Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске у туристок изъяли более 15 кг нелегальных саженцев и уничтожили их

В аэропорту Красноярска таможенники обнаружили более 15 кг саженцев в багаже двух россиянок, прибывших из Таиланда.

Источник: Красноярская таможня

Туристки пытались ввезти кактусы и другие декоративные растения без разрешительных документов.

«Выявить экзотический товар удалось с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. Всего в двух чемоданах находилось 212 ростков. Нарушительницы пояснили, что саженцы приобрели для высадки на даче и в качестве подарков для близких, а о порядке ввоза растений не знали», — рассказали в пресс-службе таможни.

В отношении женщин возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и оштрафовали их на 1000 рублей. А нелегальный товар был изъят и уничтожен специалистами краевого Россельхознадзора.