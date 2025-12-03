В Красноярске у туристок изъяли более 15 кг нелегальных саженцев и уничтожили их

«Выявить экзотический товар удалось с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. Всего в двух чемоданах находилось 212 ростков. Нарушительницы пояснили, что саженцы приобрели для высадки на даче и в качестве подарков для близких, а о порядке ввоза растений не знали», — рассказали в пресс-службе таможни.