Рейды против вырубки ёлок усилили в Калининградской области

В министерстве напомнили, что самовольная рубка ёлок запрещена. За одно дерево предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. За незаконную вырубку более одного хвойного дерева ответственность строже: от штрафа (до 500 тыс.) рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Помимо этого нарушителям необходимо компенсировать причиненный вред, который в зимний период рассчитывается по повышенному коэффициенту.