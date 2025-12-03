Ричмонд
Патриарх Кирилл наградил бывшего мэра Калининграда престижным орденом

Церемония прошла в храме Христа Спасителя в Москве.

Источник: пресс-служба Патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил члена комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности и экс-мэра Калининграда Александра Ярошука орденом благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Награждение состоялось «во внимание к помощи Калининградской епархии и в связи с 60-летием со дня рождения» госдеятеля.

Церемония прошла 2 декабря после божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве. Служили в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского. Отмечается, что в тот день сослужил патриарху Кириллу митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

Александр Ярошук был главой Калининграда с декабря 2007 по марта 2018 года.

