Патриарх Кирилл наградил бывшего мэра Калининграда престижным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил члена комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности и экс-мэра Калининграда Александра Ярошука орденом благоверного князя Александра Невского II степени. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.
Награждение состоялось «во внимание к помощи Калининградской епархии и в связи с 60-летием со дня рождения» госдеятеля.
Церемония прошла 2 декабря после божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве. Служили в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского. Отмечается, что в тот день сослужил патриарху Кириллу митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.
Александр Ярошук был главой Калининграда с декабря 2007 по марта 2018 года.