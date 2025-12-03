За 16 миллионов владелец продает банный комплекс в Омске на Левобережье

Комплекс находится на улице Рокоссовского, 18/2 в КАО. Цена, по которой он продается, обозначена в 16 млн рублей. В четырех оздоровительных номера есть финская, турецкая, русская парные, бассейны и комнаты отдыха. Общая площадь — 259,2 квадратных метра.