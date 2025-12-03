За 16 миллионов владелец продает банный комплекс в Омске на Левобережье

В Омске через сайт агентства недвижимости «Миард Владис» выставили на продажу банно-оздоровительный комплекс «Рокоссовский». В нем расположены четыре номера.
Комплекс находится на улице Рокоссовского, 18/2 в КАО. Цена, по которой он продается, обозначена в 16 млн рублей. В четырех оздоровительных номера есть финская, турецкая, русская парные, бассейны и комнаты отдыха. Общая площадь — 259,2 квадратных метра.
«Эта недвижимость идеально подойдет для тех, кто хочет быстро запустить свое дело или расширить уже имеющийся бизнес. Просторное помещение позволяет реализовать различные концепции и идеи. Возможна продажа ½ доли», — уточнили в предложении.
Ранее мы сообщали, что в Омске через суд «Сибирская проектная компания» добилась отмены приватизации двух муниципальных бань.