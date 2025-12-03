В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов

Предварительно установлено, что с 2024 года неизвестные подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России, и за деньги оформляли им фиктивные уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ.