Казанцам с детьми-инвалидами предоставят единовременную выплату в 10 тыс. рублей

Жители Казани, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Заявление с подтверждающими документами необходимо подать в районную администрацию по месту регистрации до 10 декабря.
Выплата положена семьям, где воспитываются двое и более несовершеннолетних детей-инвалидов, семьям, где оба родителя-инвалиды I или II группы, одиноким родителям-инвалидам, а также одиноким родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Все члены семьи должны быть зарегистрированы и проживать в Казани.
Заявление с подтверждающими документами необходимо подать в администрацию района по месту регистрации до 10 декабря. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, реквизиты банковского счета для перечисления выплаты и согласие на обработку персональных данных.
Комиссия принимает решение о выплате в течение десяти рабочих дней после окончания приема заявлений, уведомление направляется заявителю в течение 15 дней. Консультации можно получить в администрации района по месту регистрации или в управлении социальной политики аппарата исполнительного комитета по телефону: +7 (843)223−19−00 (доб. 86203).