Казанцам с детьми-инвалидами предоставят единовременную выплату в 10 тыс. рублей

Выплата положена семьям, где воспитываются двое и более несовершеннолетних детей-инвалидов, семьям, где оба родителя-инвалиды I или II группы, одиноким родителям-инвалидам, а также одиноким родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Все члены семьи должны быть зарегистрированы и проживать в Казани.