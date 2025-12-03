Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанцам с детьми-инвалидами предоставят единовременную выплату в 10 тыс. рублей

Заявление на получение выплаты необходимо направить до 10 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жители Казани, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Заявление с подтверждающими документами необходимо подать в районную администрацию по месту регистрации до 10 декабря.

Выплата положена семьям, где воспитываются двое и более несовершеннолетних детей-инвалидов, семьям, где оба родителя-инвалиды I или II группы, одиноким родителям-инвалидам, а также одиноким родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Все члены семьи должны быть зарегистрированы и проживать в Казани.

Заявление с подтверждающими документами необходимо подать в администрацию района по месту регистрации до 10 декабря. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, реквизиты банковского счета для перечисления выплаты и согласие на обработку персональных данных.

Комиссия принимает решение о выплате в течение десяти рабочих дней после окончания приема заявлений, уведомление направляется заявителю в течение 15 дней. Консультации можно получить в администрации района по месту регистрации или в управлении социальной политики аппарата исполнительного комитета по телефону: +7 (843)223−19−00 (доб. 86203).