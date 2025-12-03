Умерла Лариса Сираева, известный в Набережных Челнах детский хирург

В Набережных Челнах на 49-м году жизни скончалась детский хирург Клинической детской многопрофильной больницы (КДМЦ) Лариса Сираева. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения, выразив соболезнования родным и коллегам врача.
Лариса Сираева посвятила детской хирургии более десяти лет, работая в КДМЦ с 2013 года. За это время она овладела и применяла на практике передовые методики, включая эндоскопию, помогла восстановить здоровье сотням юных пациентов. Коллеги отмечали ее невероятный профессионализм. Несмотря на тяжелое заболевание, врач до последних дней продолжала работать и помогать своим пациентам.
Прощание с детским врачом состоится, в четверг, 4 декабря, в 9.00 у морга.