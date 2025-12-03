Хочешь сделать что-то полезное? Начни с батарейки: эксперимент в двух столичных школах, который может изменить Ташкент

«Мы запустили проект 5 июня 2025 года, и официально до настоящего времени собрали около 3 тонн батареек только в Ташкенте. В целом, люди поддерживают наш проект. Но, в некоторых районах встречаются такие, кто бросает в наши контейнеры жвачки, чеки и другие отходы. Я воспринимаю это позитивно, наш проект только начинает свой путь, и людей надо будет приучать к грамотному подходу. Ранее тоже предпринимались попытки собирать батарейки, но они не давали результата», — отметил Ферузбек Сайфуллаев.