Хочешь сделать что-то полезное? Начни с батарейки: эксперимент в двух столичных школах, который может изменить Ташкент

В государственных школах № 204 и 244 Яшнабадского района Ташкента появились специальные баки для сбора использованных батареек. Инициатива полностью принадлежит самим школам — директорам, педагогам, учащимся и родителям, которые решили привлечь внимание к экологической безопасности и правильной утилизации опасных отходов.
Ученики школ приносят батарейки из дома, собирают их в бак, а затем их передадут на правильную утилизацию.
«Вы знаете, я сама в первый же день принесла из дома старые батарейки», — отметила директор школы № 204 Наталья Одинцова — «Мы видим, как растёт осознанность детей, они приносят батарейки, рассказывают друг другу, подключают семьи. Пока собрали не так много, но мы верим, что это начало большого пути в деле сохранения экологии города».
Только за первую неделю в каждой школе собрали несколько десятков батареек. Эта цифра может показаться небольшой, но в масштабе района и города эффект будет значительным, если практика распространится.
Стоит напомнить, что одна маленькая батарейка может загрязнить до 20 квадратных метров почвы и отравить тяжёлыми металлами всё вокруг — землю, воду, растения. При неправильной утилизации они разлагаются десятки лет, а токсичные вещества попадают в окружающую среду. Хотя батарейки составляют лишь 0,25% от общего мусора, их экологический вред достигает 50%.
В Узбекистане батарейки не перерабатываются — нет заводов, которые этим занимаются. При этом население не сортирует батарейки и выбрасывает их вместе с общим мусором. Поэтому установка баков — это не просто удобное решение, а важная миссия по формированию экологической культуры у детей и взрослых.
В Узбекистане сейчас реализуется важный проект — Batareykalar.uz, который запустили блогер и экоактивист Ферузбек Сайфуллаев. Проект Batareykalar.uz принимает использованные элементы питания, сортирует их и отправляет на перерабатывающие предприятия зарубежом, где их компоненты разрушаются безопасным способом или используются повторно. В Узбекистане сейчас работает 120 пунктов, 70 из которых — в Ташкенте.
«Мы запустили проект 5 июня 2025 года, и официально до настоящего времени собрали около 3 тонн батареек только в Ташкенте. В целом, люди поддерживают наш проект. Но, в некоторых районах встречаются такие, кто бросает в наши контейнеры жвачки, чеки и другие отходы. Я воспринимаю это позитивно, наш проект только начинает свой путь, и людей надо будет приучать к грамотному подходу. Ранее тоже предпринимались попытки собирать батарейки, но они не давали результата», — отметил Ферузбек Сайфуллаев.
Самое важное, что к проекту подключается и бизнес — один из застройщиков выкупил 100 специальных контейнеров. Они были установлены бесплатно в специальных пунктах и в некоторых филиалах Korzinka.uz.
Установить подобный контейнер может каждый, а потом сообщать в проект, чтобы отсюда забрали скопившиеся батарейки. При этом эксперты рекомендуют, чтобы контейнер был металлическим или стеклянным.
Представители проекта Batareykalar.uz проводят встречи с детьми в школах и детских садах, забирают батарейки, которые там собрали. Пока приглашают только частные школы и детские сады, тогда как государственные школы не так активны. Но, возможно, что два бака в государственных школах Яшнабадского района в Ташкенте дадут старт новому челленджу или традиции — собирать батарейки для правильной их утилизации.
История с двумя школьными баками — это не просто новость из рубрики «забота о природе». Это пример, как обычные дети, педагоги и родители могут запустить настоящие изменения. Ведь забота об экологии заключается не в отчётах и цифрах. Это прежде всего тогда, когда ребёнок осознанно несёт батарейку не в мусор, а в специальный бак. И в этот момент, кажется, у Ташкента появляется шанс дышать и жить немного чище.