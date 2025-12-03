Порчу экологии нельзя оправдывать прибылью — Саида Мирзиёева

Президент поручил Саиде Мирзиёевой мобилизовать все возможные ресурсы для скорейшего исправления ситуации. Для этого была создана Специальная комиссия, которая в последние дни работает в усиленном режиме: проводятся рейды, ведётся борьба с нарушителями природоохранного законодательства, проходят экстренные совещания с участием хокимов и руководителей ведомств.
«Мы заслушали первые итоги этой работы. Для меня важно, чтобы принятые Спецкомиссией решения были системными и позволили нам не только улучшить сегодняшнюю ситуацию, но и предотвратить подобные экологические бедствия в будущем. Мною были поставлены задачи по достижению результатов в конкретные сроки», — подчеркнула глава администрации президента.
По словам Саиды Мирзиёевой, здоровье нации не может быть второстепенным вопросом. Борьба за чистый воздух, воду и экологию — это безусловный приоритет государства. Каждый день по поручению Спецкомиссии экологи и правоохранительные органы проводят ночные рейды, выявляя предприятия и теплицы, нарушающие экологическое законодательство.
«Я присоединилась к ним, чтобы глубже разобраться в проблеме, беспокоящей всех нас. Мы посетили одну из теплиц в Кибрайском районе. Выяснилось, что эта теплица каждый день сжигает около 150 килограммов угля. Естественно, это наносит большой ущерб окружающей среде», — поделилась Саида Мирзиёева.
Руководитель Администрации Президента особо отметила: «Предприниматели должны нести ответственность за свои действия, и порчу экологии нельзя оправдывать прибылью. Ущерб здоровью населения от такого производства намного превышает получаемые экономические выгоды».
При этом, по её словам, важно помогать бизнесу работать законно и безопасно. Комитету по экологии было поручено в течение одного дня установить современный фильтр на проблемную теплицу. Кроме того, в ближайшее время для предпринимателей будет организован семинар-тренинг и ярмарка по приобретению очистных приборов.