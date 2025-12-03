Ричмонд
Глава Ростова прокомментировал документ об отмене троллейбусов и трамваев

Александр Скрябин сообщил о планах по корректировке Стратегии развития транспорта в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин прокомментировал ситуацию с публикацией проекта Стратегии развития городского транспорта, в котором говорилось о планах по отмене некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов.

— Пересмотрели Стратегию развития транспорта города, которая не пересматривалась много лет. Работу выполнили два крупных и авторитетных института. В итоге представили фундамент для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания. Это проект документа, который не принят. Его предстоит еще обсуждать и корректировать, — подчеркнул Александр Скрябин.

Напомним, также предлагаемые планы относительно городских маршрутов накануне более детально разъяснил директор департамента транспорта донской столицы Константин Лашенко. По словам чиновника, при исследовании пассажиропотока специалисты отметили необходимость в создании новых маршрутов, а также указали на возможность исключения дублирующих направлений и замещения ряда траллейбусов автобусами или электробусами.

