Глава Ростова прокомментировал документ об отмене троллейбусов и трамваев

— Пересмотрели Стратегию развития транспорта города, которая не пересматривалась много лет. Работу выполнили два крупных и авторитетных института. В итоге представили фундамент для дальнейшего улучшения транспортного обслуживания. Это проект документа, который не принят. Его предстоит еще обсуждать и корректировать, — подчеркнул Александр Скрябин.