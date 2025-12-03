Хабаровский хоккейный клуб «Амур» остался без главного тренера

Отметим, что сейчас ХК «Амур» терпит поражение за поражением — неудачный сериал растянулся уже на четыре игры. Так, накануне «тигры» на домашнем льду по буллитам уступили минскому «Динамо». Матч закончился со счётом 2:3 в пользу гостей. По итогам игры хабаровчане опустились на восьмую строчку турнирной таблицы сезона КХЛ в дивизионе «Восток».