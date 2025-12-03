Хабаровский хоккейный клуб «Амур» остался без главного тренера

Пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «Амур» подтвердила информацию об уходе со своего поста главного тренера «тигров» Александра Гальченюка, которая уже несколько недель звучит из уст ряда инсайдеров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон.
Гальченюк возглавил хабаровский коллектив в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в двадцати матчах регулярного чемпионата КХЛ. Хоккейный клуб «Амур» благодарит Александра Николаевича за проделанную работу и честный труд. О том, чем дальше намерен заниматься экс-наставник «тигров» — не сообщается.
Напомним, что фактически Александр Гальченюк перестал руководить командой в начале ноября текущего года. Тогда в пресс-службе клуба сказали, что наставник серьёзно заболел острой вирусной инфекцией, поэтому он выбыл из обоймы на неопределённое время. Исполнять его обязанности был назначен Александр Андриевский.
Отметим, что сейчас ХК «Амур» терпит поражение за поражением — неудачный сериал растянулся уже на четыре игры. Так, накануне «тигры» на домашнем льду по буллитам уступили минскому «Динамо». Матч закончился со счётом 2:3 в пользу гостей. По итогам игры хабаровчане опустились на восьмую строчку турнирной таблицы сезона КХЛ в дивизионе «Восток».