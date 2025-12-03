В нижегородских лесах усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом

Как пояснил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьёв, цель — не только сохранить деревья, но и повысить экологическую культуру среди жителей. В лесах усилят патрулирование, а на дорогах сотрудники ГИБДД будут проверять документы на транспортировку хвойных деревьев. По данным ведомства, за последние пять лет объёмы незаконных рубок в области значительно снизились: в этом году фиксируется пятикратное снижение по сравнению со средними показателями предыдущих шести лет. Этому способствовало увеличение числа рейдов — с начала 2025 года проведено уже более 37 тысяч патрулирований. Для тех, кто хочет легально приобрести ёлку, в течение всего декабря открыта возможность заключить договор купли-продажи в любом лесничестве области.