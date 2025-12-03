В нижегородских лесах усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников в нижегородских лесах ввели режим усиленной охраны хвойных молодняков, который будет действовать до конца декабря. Акция «Ёлочка, живи!» направлена на защиту лесов от незаконной вырубки елей и пихт для новогодних торжеств, сообщает Министерство лесного хозяйства Нижегородской области.
Как пояснил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьёв, цель — не только сохранить деревья, но и повысить экологическую культуру среди жителей. В лесах усилят патрулирование, а на дорогах сотрудники ГИБДД будут проверять документы на транспортировку хвойных деревьев. По данным ведомства, за последние пять лет объёмы незаконных рубок в области значительно снизились: в этом году фиксируется пятикратное снижение по сравнению со средними показателями предыдущих шести лет. Этому способствовало увеличение числа рейдов — с начала 2025 года проведено уже более 37 тысяч патрулирований. Для тех, кто хочет легально приобрести ёлку, в течение всего декабря открыта возможность заключить договор купли-продажи в любом лесничестве области.
После оплаты по символической цене — от 8,38 рубля за дерево высотой до метра — граждане могут срубить ёлку на специально отведённых участках, например, на противопожарных разрывах или линиях электропередач, где такая рубка не вредит лесному фонду. В прошлом году было оформлено более 4 тысяч таких договоров.
За незаконную вырубку грозят серьёзные штрафы: для граждан — от 3 тысяч рублей, а если использовалась техника, то от 4 тысяч. Для юрлиц штрафы могут достигать 300 тысяч рублей. Если же ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям может грозить уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, вплоть до лишения свободы.