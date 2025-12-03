На Камчатке прошла деловая игра для социальных предпринимателей

Деловая игра для социальных предпринимателей «Продажи — Детектив» состоялась 25 ноября в Камчатском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Участники попробовали себя в роли «детективов продаж» и научились узнавать о скрытых мотивах клиентов с помощью вопросов. В начале им рассказали про пять этапов продаж, которые будут наиболее эффективны для предпринимателей. Основная часть игры была построена как расследование — с уликами, допросами и финальным делом. Участники объединились в команды, определились с типами вопросов и искали скрытые потребности клиентов. В завершение мероприятия предприниматели подвели итоги и получили важные материалы для своего дела.
«Такие практические форматы мероприятий позволяют предпринимателям не просто получить знания, но и сразу отрабатывать их в действии. При работе с людьми очень важно уметь находить контакт и анализировать скрытые потребности», — отметила директор АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.