На Камчатке прошла деловая игра для социальных предпринимателей

Участники попробовали себя в роли «детективов продаж» и научились узнавать о скрытых мотивах клиентов с помощью вопросов. В начале им рассказали про пять этапов продаж, которые будут наиболее эффективны для предпринимателей. Основная часть игры была построена как расследование — с уликами, допросами и финальным делом. Участники объединились в команды, определились с типами вопросов и искали скрытые потребности клиентов. В завершение мероприятия предприниматели подвели итоги и получили важные материалы для своего дела.