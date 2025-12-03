Ричмонд
Главную площадь Кишинева перекроют на сутки: Рассказываем, что произошло

Водителей призывают соблюдать ПДД и проявлять понимание.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 09:00 пятницы, 5 декабря, до 05:00 6 декабря будет приостановлено движение транспорта, пересекающего площадь Великого национального собрания (участок между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. А. Пушкина). Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

Ограничения связаны с церемонией открытия на площади главной новогодней ёлки страны и рождественской ярмарки.

Водителей призывают соблюдать ПДД и проявлять понимание.

