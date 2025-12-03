Мэрия Кишинёва сообщает, что с 09:00 пятницы, 5 декабря, до 05:00 6 декабря будет приостановлено движение транспорта, пересекающего площадь Великого национального собрания (участок между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. А. Пушкина). Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.
Ограничения связаны с церемонией открытия на площади главной новогодней ёлки страны и рождественской ярмарки.
Водителей призывают соблюдать ПДД и проявлять понимание.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Где же у него кнопка»: Полностью из-за «хотелок» Санду заблокировать Telegram можно, лишь отключив весь интернет в Молдове.
Президентка Молдовы хочет сделать то, что не удавалось еще никому в мире (далее…).
Процесс над Плахотнюком — наука тем, кто сегодня у власти, — неприкасаемых нет: Кто бы мог подумать еще лет шесть назад, что «хозяин Молдовы» окажется на скамье подсудимых.
Возмездие, рано или поздно, настигнет всех, кто считает себя круче, умнее и выше «быдла» (далее…).
Президент Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы’румынское пространство": Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
Обладательница румынского гражданства Санду поздравила свою вторую родину и ее граждан с Днём национального единения (далее…).