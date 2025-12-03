3-летние мальчик и девочка пострадали от насилия в уфимском детском саду: весь ужас зафиксировала видеокамера

По данным ведомств, что в декабре прошлого года во время прогулки с детьми воспитательница, раздраженная непослушным поведением малышей, сильно схватила за капюшон куртки одну из девочек и насильно потащила ее к входу в сад, отчего та упала. Подняв ребенка с земли, воспитатель несколько раз ударила малышку ладонью по предплечью. Подобное женщина сделала с еще одним воспитанником.