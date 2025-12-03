Ричмонд
3-летние мальчик и девочка пострадали от насилия в уфимском детском саду: весь ужас зафиксировала видеокамера

В Уфе женщину приговорили к обязательным работам за насилие над детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор бывшему воспитателю частного детского сада, ее признали виновной в нанесении побоев двум трехлетним воспитанникам. Об этом сообщают Следственный комитет и прокуратура Башкирии.

По данным ведомств, что в декабре прошлого года во время прогулки с детьми воспитательница, раздраженная непослушным поведением малышей, сильно схватила за капюшон куртки одну из девочек и насильно потащила ее к входу в сад, отчего та упала. Подняв ребенка с земли, воспитатель несколько раз ударила малышку ладонью по предплечью. Подобное женщина сделала с еще одним воспитанником.

Инциденты были зафиксированы камерой видеонаблюдения. После того как родители одного из пострадавших детей обратились в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело.

Женщина признала свою вину. Мировой суд Орджоникидзевского района Уфы приговорил ее к 400 часам обязательных работ. Также она лишена права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью в течение трех лет.

