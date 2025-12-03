В Самаре открыли первый участок автомагистрали «Центральная»

Магистраль «Центральная» запланирована как реконструкция проспекта Карла Маркса — одной из самых протяженных улиц Самары. Впервые проект дороги был включен в генплан Самары в 1960-х годах. Общая протяженность магистрали шириной от 4 до 6 полос составит 35 км. Автомобильная дорога свяжет 8 из 9 районов города, пройдет параллельно и разгрузит основные автодороги города — Московское шоссе и улицу Ново-Садовую, обеспечит дополнительные выезды из Самары на региональную сеть автомобильных дорог и выход автотранспорта на автодороги федерального значения.