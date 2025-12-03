Дома на двух улицах Воронежа останутся без холодной воды

В четверг, 4 декабря, временно приостановят подачу холодной воды в домах 14, 14А, 14Б по улице Дарвина. А также на Ломоносова, 98а. Об этом предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Воды не будет с 10:00 до 16:00. В это время специалисты будут менять запорную арматуру рядом с домом на улице Дарвина, 14.
Коммунальщики добавили, что после включения, вода может первое время быть ржавой и мутной из-за воздуха в трубе. Но как только система заполнится и ее промоют, вода снова станет чистой.
Специалисты рекомендуют заранее запастись водой для питья и бытовых нужд на время отключения.