Дома на двух улицах Воронежа останутся без холодной воды

Ресурс отключат на Дарвина и Ломоносова.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 декабря, временно приостановят подачу холодной воды в домах 14, 14А, 14Б по улице Дарвина. А также на Ломоносова, 98а. Об этом предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Воды не будет с 10:00 до 16:00. В это время специалисты будут менять запорную арматуру рядом с домом на улице Дарвина, 14.

Коммунальщики добавили, что после включения, вода может первое время быть ржавой и мутной из-за воздуха в трубе. Но как только система заполнится и ее промоют, вода снова станет чистой.

Специалисты рекомендуют заранее запастись водой для питья и бытовых нужд на время отключения.