Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой появились в нижегородских школах

Названы самые популярные блюда у детей.

Источник: Время

Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой и творожок для детского питания добавили в меню нижегородских школ в этом году, сообщили ИА «Время Н» в МБУ «Дирекция по организации питания».

Самые популярные блюда среди школьников — котлета куриная, биточки домашние, филе куриное панировочное, суп куриный, куриный бульон с гренками, борщ и блины.

Сейчас стоимость завтрака, как рассказали в администрации города, составляет 96,63 рублей, обеда — 115,96 рублей, полдника — 44,7 рубля.

Ранее сообщалось, что электронные карты первоклассников в нижегородских школах можно будет заменить на универсальные браслеты. Они будут и пропуском в учебное учреждение, и банковской картой.