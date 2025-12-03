Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой появились в нижегородских школах

Оладьи-сэндвичи с вареной сгущенкой и творожок для детского питания добавили в меню нижегородских школ в этом году, сообщили ИА «Время Н» в МБУ «Дирекция по организации питания».
Самые популярные блюда среди школьников — котлета куриная, биточки домашние, филе куриное панировочное, суп куриный, куриный бульон с гренками, борщ и блины.
Сейчас стоимость завтрака, как рассказали в администрации города, составляет 96,63 рублей, обеда — 115,96 рублей, полдника — 44,7 рубля.
Ранее сообщалось, что электронные карты первоклассников в нижегородских школах можно будет заменить на универсальные браслеты. Они будут и пропуском в учебное учреждение, и банковской картой.