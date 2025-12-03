В Гае Оренбургской области открыли шестую модельную библиотеку за год

Фонд библиотеки пополнили более 6 тыс. новых изданий. Общая коллекция теперь составляет почти 54 тыс. экземпляров. В учреждение также приобрели современные программно-аппаратные комплексы «Колибри» и «Кубик», интерактивный пол и новое оборудование для книжных и творческих мероприятий. Также там созданы шесть автоматизированных рабочих мест, в том числе адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья.