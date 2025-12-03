В Гае Оренбургской области открыли шестую модельную библиотеку за год

Центральную библиотеку в городе Гае модернизировали по национальному проекту «Семья». Это уже шестое такое учреждение, обновленное в 2025 году по модельному стандарту в Оренбургской области, сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении расположены шесть тематических зон. Они формируют единое пространство, отражающее историю и культурную идентичность города. Особое внимание уделено связи библиотеки с Гайским горно-обогатительным комбинатом. Отметим, что это градообразующее предприятие. Стилизованные под горную породу рабочие места, числовые символы «1000» и спокойная цветовая гамма интерьера дополняют концепцию пространства.
Фонд библиотеки пополнили более 6 тыс. новых изданий. Общая коллекция теперь составляет почти 54 тыс. экземпляров. В учреждение также приобрели современные программно-аппаратные комплексы «Колибри» и «Кубик», интерактивный пол и новое оборудование для книжных и творческих мероприятий. Также там созданы шесть автоматизированных рабочих мест, в том числе адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в библиотеке открыли комнату звукозаписи. В ней участники подросткового клуба «Книголюб онлайн» смогут записывать подкасты и обзоры на книги. А для воспитанников интерната создано инклюзивное пространство «ТВОя площадка». Его оснастили оборудованием для релаксации и сенсорной поддержки: фибероптическим модулем, интерактивной пузырьковой трубкой, световыми инсталляциями и креслом-реклайнером.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.