Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два нижегородских врача получили премии правительства России

Медиков наградил председатель правительства Михаил Мишустин.

Двух медиков из Нижегородской области удостоили премии правительства России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Врачей наградил председатель федерального правительства Михаил Мишустин 2 декабря. Отмечен вклад нижегородских специалистов в разработку новой стратегии инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени.

Лауреатом премии стал Владимир Загайнов, занимающий должность главного внештатного трансплантолога регионального минздрава. Награду также получил Николай Киселев — заведующий отделением абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения нижегородского онкодиспансера.

Ранее мы писали, что нижегородцы стали чаще вызывать врачей на дом для своих детей.