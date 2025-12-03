Два нижегородских врача получили премии правительства России

Двух медиков из Нижегородской области удостоили премии правительства России. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
Врачей наградил председатель федерального правительства Михаил Мишустин 2 декабря. Отмечен вклад нижегородских специалистов в разработку новой стратегии инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени.
Лауреатом премии стал Владимир Загайнов, занимающий должность главного внештатного трансплантолога регионального минздрава. Награду также получил Николай Киселев — заведующий отделением абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения нижегородского онкодиспансера.
