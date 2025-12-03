Хабаровским тиграм в Казани построят дом за четверть миллиарда рублей

Проектом, который разработан «Татинвестгражданпроектом» (ТИГП), предусматриваются закрытые и открытые вольеры. Внутри закрытых помещений будет воссоздана атмосфера Африки. Открытые вольеры будут представлять собой имитацию дальневосточной тайги. Хищники будут находиться за бронированным стеклом, и это позволит посетителям максимально близко подходить к вольерам и наблюдать за полосатыми кошками.