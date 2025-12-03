Хабаровским тиграм в Казани построят дом за четверть миллиарда рублей

Для тигров из Хабаровского края, которые переехали в казанский зооботанический сад в середине сентября, построили новый дом. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на руководство зооботсада, стоимость вольеров для краснокнижных кошек составляет 226 млн рублей, а заказчиком строительства выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».
Проектом, который разработан «Татинвестгражданпроектом» (ТИГП), предусматриваются закрытые и открытые вольеры. Внутри закрытых помещений будет воссоздана атмосфера Африки. Открытые вольеры будут представлять собой имитацию дальневосточной тайги. Хищники будут находиться за бронированным стеклом, и это позволит посетителям максимально близко подходить к вольерам и наблюдать за полосатыми кошками.
— В плотном контакте со специалистами зооботсада создан уникальный вольер, где есть автономная женская и мужская зоны и даже родильный зал! — сообщила в своем телеграм-канале главный архитектор и заместитель директора ТИГП Елена Валеева.
Над созданием вольеров трудится целая команда лучших художников и дизайнеров Татарстана.
Дом для амурских тигров разместится в новой части зоопарка «Река Замбези». Напомним, это река в Южной Африке.
— Татарстан это про дружбу, поэтому нет ничего странного в том, что дом для тигров из Уссурийской тайги расположится на новой территории зоопарка «река Замбези», — подчеркнула Елена Валеева.