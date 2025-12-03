Сразу семь вирусов распространились в Ростовской области

Также на Дону отметили единичные случаи гриппа. При этом в конце ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышал пороговых значений. Вакцинацию, по состоянию на 27 ноября, прошли более 2,3 млн человек или 55,6% от численности населения региона.