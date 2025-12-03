Сразу семь вирусов распространились в Ростовской области

Семь респираторных вирусов атаковали Ростовскую область. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В основном в регионе зафиксировали распространение инфекций негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
Также на Дону отметили единичные случаи гриппа. При этом в конце ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышал пороговых значений. Вакцинацию, по состоянию на 27 ноября, прошли более 2,3 млн человек или 55,6% от численности населения региона.
Жителям Дона напоминают: защитить здоровье в борьбе с респираторными вирусами помогут здоровый образ жизни и правильное питание. Также следует избегать скоплений людей, нужно обязательно мыть руки после улицы. При первых признаках недомогания требуется консультация врача.