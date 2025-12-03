Глава Ростова прокомментировал отмену маршрутов трамваев и троллейбусов

Глава Ростова Александр Скрябин опроверг слухи о планах властей упразднить популярные автобусные маршруты и уменьшить количество электротранспорта к 2030 году. Такое сообщение появилось в Telegram-канале градоначальника.
Александр Юрьевич уточнил, что размещённый ранее документ был всего лишь проектом новой концепции развития пассажирских перевозок, который неверно интерпретировали.
Скрябин также выразил недовольство работой руководства транспортного ведомства, отметив, что чиновники обязаны были предварительно разъяснить содержание проекта общественности и перевозчикам. Глава департамента транспорта Константин Лашенко признал, что ведомство сталкивается с большим количеством запросов относительно предложенной стратегии и предпринимает усилия, чтобы доступно изложить её преимущества гражданам.
Кроме того, глава города подчеркнул важность пересмотра устаревшей транспортной стратегии, заявляя, что инициатива должна способствовать улучшению качества обслуживания горожан.