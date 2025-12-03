Глава Ростова прокомментировал отмену маршрутов трамваев и троллейбусов

Скрябин также выразил недовольство работой руководства транспортного ведомства, отметив, что чиновники обязаны были предварительно разъяснить содержание проекта общественности и перевозчикам. Глава департамента транспорта Константин Лашенко признал, что ведомство сталкивается с большим количеством запросов относительно предложенной стратегии и предпринимает усилия, чтобы доступно изложить её преимущества гражданам.