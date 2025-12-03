Четыре белорусских предприятия попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Подробности опубликованы на сайте ведомства.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус нескольких белорусских предприятий в Реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».
Под усиленный контроль попали четыре предприятия Беларуси. Речь идет про ОАО «Гамма вкуса». В мясных консервах предприятия был обнаружен тулатромицин. Указано ОАО «Милкавита». Причина — в твороге нашли дрожжи.
Кроме того, Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении ООО «Мясокомбинат Элит» из-за превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-аэробных наэробных микроорганизмов в говядине. Также называется ОАО «Гродненский мясокомбинат». Причина — бактерии группы кишечной палочки в готовых изделиях.
