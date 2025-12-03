В Чебоксарах пройдет мастер-класс по продвижению бизнеса в социальных сетях

В качестве спикера на мастер-классе выступит Галина Борзова. Она более пяти лет занималась созданием коммерческих медиапроектов, прямых эфиров и рекламных материалов, работала журналистом и программным директором телеканала, формировала сетку эфира и курировала продвижение в социальных сетях. Участники занятия смогут разобраться в интернет-трендах и принципах проверки блогеров. Кроме того, Галина поделится со слушателями инструментами продвижения и механизмами закупки рекламы.