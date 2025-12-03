В Чебоксарах пройдет мастер-класс по продвижению бизнеса в социальных сетях

Мастер-класс для предпринимателей «Особенности продвижения в социальных сетях и PR в интернете» состоится 5 декабря в Чебоксарах при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики.
В качестве спикера на мастер-классе выступит Галина Борзова. Она более пяти лет занималась созданием коммерческих медиапроектов, прямых эфиров и рекламных материалов, работала журналистом и программным директором телеканала, формировала сетку эфира и курировала продвижение в социальных сетях. Участники занятия смогут разобраться в интернет-трендах и принципах проверки блогеров. Кроме того, Галина поделится со слушателями инструментами продвижения и механизмами закупки рекламы.
Также предприниматели узнают о работе с личным брендом и типичных ошибках при взаимодействии с лидерами мнений. Формат мастер-класса предполагает активную отработку практических навыков. Для участия в занятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.