У омичей перестал работать «Телеграм»

Жители Омска стали жаловаться на медленную загрузку мессенджера «Телеграм» и то, что сообщения в нем стало невозможно или очень сложно отправить. У некоторых пользователей он и вообще не открывается.
По данным сервиса Downdetector, количество жалоб сильно выросло с 12:00 среды, 3 декабря. За час там было 166 жалоб, до того за сутки — 583 раза.
Помимо Омска есть жалобы на работу мессенджера в Новосибирской, Иркутской, областях, Красноярском и Алтайском краях.
Ранее мы сообщали, что в Омске почти перестал работать мессенджер «WhatsAp»*.
* принадлежит корпорации МЕТА, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.