У омичей перестал работать «Телеграм»

Есть жалобы на это же и из других регионов Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска стали жаловаться на медленную загрузку мессенджера «Телеграм» и то, что сообщения в нем стало невозможно или очень сложно отправить. У некоторых пользователей он и вообще не открывается.

По данным сервиса Downdetector, количество жалоб сильно выросло с 12:00 среды, 3 декабря. За час там было 166 жалоб, до того за сутки — 583 раза.

Помимо Омска есть жалобы на работу мессенджера в Новосибирской, Иркутской, областях, Красноярском и Алтайском краях.

Ранее мы сообщали, что в Омске почти перестал работать мессенджер «WhatsAp»*.

* принадлежит корпорации МЕТА, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.