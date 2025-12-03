Редкое небесное шоу увидят жители Кубани вечером 31 декабря

Явление повторяется раз в 18 лет благодаря наклону лунной орбиты. Михаил Маслов из обсерватории «Вега» НГУ отметил, что Луна (фаза 88%) поднимется высоко для комфортных наблюдений в бинокль или телескоп после заката. Плеяды — одно из ближайших к Земле скоплений из молодых голубых звезд, ярче Солнца. Звезды исчезнут за лунным диском, затем появятся с другой стороны.