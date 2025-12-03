Ричмонд
Редкое небесное шоу увидят жители Кубани вечером 31 декабря

Жители Краснодарского края смогут наблюдать редкое астрономическое шоу 31 декабря вечером: Луна закроет яркое звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 86% 760 мм рт. ст. +3°

Явление повторяется раз в 18 лет благодаря наклону лунной орбиты. Михаил Маслов из обсерватории «Вега» НГУ отметил, что Луна (фаза 88%) поднимется высоко для комфортных наблюдений в бинокль или телескоп после заката. Плеяды — одно из ближайших к Земле скоплений из молодых голубых звезд, ярче Солнца. Звезды исчезнут за лунным диском, затем появятся с другой стороны.

Кубанцы смогут наблюдать это явление вечером 31 декабря вдали от городских огней. И лучше иметь при себе бинокль. Следующее покрытие ожидается 28 января, но произойдет оно глубокой ночью и будет хуже видно, пишет «ТАСС».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что луна в небе над Краснодарским краем вырастет до гигантских размеров в ночь на 5 декабря.