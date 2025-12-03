В Пугачевском районе Саратовской области прошел литературный фестиваль

Шестой литературный фестиваль им. А. Н. Толстого «ЛитФЕСТ на Иргизе» проходил с 19 по 21 ноября в Пугачевском районе Саратовской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В краеведческом музее им. К. И. Журавлева и детской библиотеке им. А. Н. Толстого состоялись встречи с известными писателями, презентации книг, лекции и мастер-классы. В культурно-досуговом центре гости могли увидеть выставку картин учеников детской школы искусств города Пугачева «За наших». Также они познакомились с книгами местных авторов на патриотическую тему.
Кроме того, состоялось награждение победителей конкурса «ЛитФЕСТ на Иргизе». В нем приняли участие более 30 авторов из Саратовской, Белгородской, Тверской и Пензенской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Коми. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Фестиваль завершился театрализованным представлением «Поле русское, поле ратное».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.