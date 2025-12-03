В Пугачевском районе Саратовской области прошел литературный фестиваль

В краеведческом музее им. К. И. Журавлева и детской библиотеке им. А. Н. Толстого состоялись встречи с известными писателями, презентации книг, лекции и мастер-классы. В культурно-досуговом центре гости могли увидеть выставку картин учеников детской школы искусств города Пугачева «За наших». Также они познакомились с книгами местных авторов на патриотическую тему.