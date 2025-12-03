В Улуг-Хемском районе Тувы школьники встретились с сотрудниками аэропорта

Ученики образовательных организаций Улуг-Хемского муниципального района Республики Тувы встретились с сотрудниками аэропорта Кызыла. Такие профориентационные мероприятия проходят по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования районной администрации.
Начальник аэродромной службы Лопсан-Серен Сарыглар и начальник электросветотехнического обеспечения полетов Ангыр Тежик рассказали ребятам об истории и жизни аэропорта города Кызыла, его сотрудниках, самолетах и вертолетах. Также школьники узнали о направлениях подготовки летчиков в различных учебных заведениях. Дети задавали интересующие их вопросы, а гости подробно на них отвечали.
«Эта встреча позволила будущим выпускникам по-новому взглянуть на рынок труда и рассмотреть “Аэропорт Кызыл” как потенциального работодателя, предлагающего стабильность, социальные гарантии и интересные задачи. Проведение подобных мероприятий усиливает подготовку обучающихся средних и старших классов, что в итоге поможет им в успешном прохождении вступительных испытаний при поступлении в профильные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования», — отметила заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 города Шагонара Шораана Дамчай.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.