На Алтае создали настольную игру по работам графика и поэта Александра Пака

Авторскую настольную игру по работам художника-графика и поэта Александра Пака создали в Славгороде в Алтайском крае, сообщили в министерстве культуры региона. Россиянам оказывают поддержку в раскрытии творческого потенциала в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Игра, направленная на развитие памяти, создана креативной командой пользователей Центральной городской модельной библиотеки Славгорода. На карточках представлены парные изображения. Участнику нужно найти две одинаковые работы Александра Пака. При совпадении изображений игрок получает шанс рассмотреть карту. Также он сможет ознакомиться с моностихом, дополняющим рисунок. Если же карты различаются, их нужно вернуть в исходное положение. Затем в игру включается следующий участник. Победу одерживает тот, кто собрал наибольшее число пар карточек.
Почетным гостем презентации игры стал Александр Пак. Он поделился моментами из своей биографии и творческого пути, ответил на вопросы и прочитал стихи. В процессе создания игры Александр посещал занятия команды и участвовал в обсуждениях, благодаря чему появилась идея использования двуязычных моностихов на русском и корейском языках.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.