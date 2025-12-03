На Алтае создали настольную игру по работам графика и поэта Александра Пака

Игра, направленная на развитие памяти, создана креативной командой пользователей Центральной городской модельной библиотеки Славгорода. На карточках представлены парные изображения. Участнику нужно найти две одинаковые работы Александра Пака. При совпадении изображений игрок получает шанс рассмотреть карту. Также он сможет ознакомиться с моностихом, дополняющим рисунок. Если же карты различаются, их нужно вернуть в исходное положение. Затем в игру включается следующий участник. Победу одерживает тот, кто собрал наибольшее число пар карточек.