Глава СПЧ назвал анекдотичными ковидные запреты на массовые мероприятия

Фадеев пояснил, что подобные ограничения сегодня применяются выборочно. Он уточнил, что в большинстве субъектов федерации чиновники, стремящиеся не допустить проведения каких-либо акций, даже не упоминают эту причину.
Глава СПЧ подчеркнул, что общая ситуация воспринимается как анекдотичная. Фадеев выразил мнение, что такие бюрократические приёмы выглядят совершенно несостоятельно в современных реалиях.
Ранее стало известно, что в Благовещенске введён масочный режим, отменены массовые мероприятия. Администрация города объясняет это решение резким, более чем на четверть, ростом заболеваемости. В связи с этим в общественных местах обязательно ношение масок, а все массовые праздники отменяются. Городские власти призывают работодателей строго соблюдать санитарный режим, а родителей — не направлять в образовательные учреждения детей с любыми признаками недомогания.