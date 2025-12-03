Глава СПЧ назвал анекдотичными ковидные запреты на массовые мероприятия

Ранее стало известно, что в Благовещенске введён масочный режим, отменены массовые мероприятия. Администрация города объясняет это решение резким, более чем на четверть, ростом заболеваемости. В связи с этим в общественных местах обязательно ношение масок, а все массовые праздники отменяются. Городские власти призывают работодателей строго соблюдать санитарный режим, а родителей — не направлять в образовательные учреждения детей с любыми признаками недомогания.