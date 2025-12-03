В Магаданской области завершилась третья смена бизнес-лагеря

Третья смена бизнес-лагеря для предпринимателей проходила 20−21 ноября в Магаданской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Мероприятие объединило 60 человек — от начинающих предпринимателей до опытных бизнес-лидеров, желающих вывести свои компании на новый уровень. В рамках смены были организованы мастер-классы от федеральных экспертов по популяризации бизнеса, эффективному управлению персоналом и ведению сложных переговоров. Также эксперт по гибким навыкам и лидерству Артур Подилько провел серию активных командных игр, направленных на развитие коммуникации, доверия и совместное решение задач.
Во время практического нетворкинга участники получили возможность не только обменяться контактами, но и совместно разобрать актуальные бизнес-кейсы, найти решения для текущих вызовов и обсудить стратегии роста. Внеучебная программа, включающая караоке, настольные и интеллектуальные игры и другие мероприятия, помогла участникам расслабиться, установить дружеские связи и укрепить командный дух.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.