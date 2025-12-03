В Магаданской области завершилась третья смена бизнес-лагеря

Мероприятие объединило 60 человек — от начинающих предпринимателей до опытных бизнес-лидеров, желающих вывести свои компании на новый уровень. В рамках смены были организованы мастер-классы от федеральных экспертов по популяризации бизнеса, эффективному управлению персоналом и ведению сложных переговоров. Также эксперт по гибким навыкам и лидерству Артур Подилько провел серию активных командных игр, направленных на развитие коммуникации, доверия и совместное решение задач.