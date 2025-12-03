Жительницы Башкирии умудрились украсть миллион рублей и не сесть в тюрьму: прокуроры рассказали, что произошло

По данным надзорного ведомства, одна из женщин, работавшая продавцом в магазине в селе Серменево, предложила своей коллеге регулярно не класть часть денег от продажи товаров в кассу, а забирать себе. Сообщницы в течение долгого времени присваивали выручку, разделив между собой в общей сложности свыше 1,2 млн рублей.