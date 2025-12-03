Ричмонд
Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 5 декабря

Автомобилистам Северной столицы рекомендовали заранее продумать свой путь.

Движение транспорта ограничат в Петродворцовом и Приморском районах Петербурга. Там запланировали размещение временных ограждений и ремонт трамвайных путей. О временных неудобствах на магистралях автомобилистов предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— В Петродворцовом районе с 5 по 31 декабря движение машин ограничат по Красносельскому шоссе в Стрельне от Волхонского шоссе до Санкт-Петербургского шоссе, — утончили в ГАТИ.

В Приморском районе с 5 по 18 декабря автомобили не смогут полноценно проехать по перекрестку Стародеревенской улицы и Ситцевой улицы. А еще закроют сквозной проезд через перекресток по Ситцевой.

Это значит, что водителям снова нужно заранее продумать свой путь. А оказавшись на дорогах, стоит обратить внимание на информационные щиты, показывающие альтернативные схемы проезда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Северной столице отремонтировали набережную Обводного канала.