Голикова рассказала об уровне занятости молодежи в России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20−24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25−29 лет — 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Уровень занятости в возрасте 20−24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25−29-летних он уже возрастает почти до 89%», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3−4 декабря в Москве.
Она отметила необходимость оперативно «подхватывать» молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности.
При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России.