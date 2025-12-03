Ричмонд
Голикова рассказала об уровне занятости молодежи в России

Голикова: уровень занятости молодежи в в возрасте 25−29 лет составляет 89%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20−24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25−29 лет — 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Уровень занятости в возрасте 20−24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25−29-летних он уже возрастает почти до 89%», — сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3−4 декабря в Москве.

Она отметила необходимость оперативно «подхватывать» молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности.

При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России.

