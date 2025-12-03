В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самой пожилой россиянке 120 лет, она родилась в 1905 году, живет в столице Чеченской Республики, рассказали РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России.
«Женщина 1905 года рождения. Проживает в Грозном, Байсангуровский район. На Кавказе все возможно», — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, кто на данный момент является самой пожилой россиянкой.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 1 декабря сообщил о кончине 114-летней Клавдии Гадючкиной, назвав ее старейшей жительницей России. По словам губернатора, ее судьба стала отражением целой эпохи: Гадючкина была свидетельницей и участницей революции, двух мировых войн, трудовых свершений страны.
По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.
Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней, отметил Евраев. По его словам, Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты.