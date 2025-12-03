В Грозном рассказали о самой пожилой россиянке

По данным губернатора, сама Клавдия Михайловна была убеждена, что родилась 24 ноября 1909 года, и уже отметила 116-летие. Но в этом году данные уточнили, в метрических книгах записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.