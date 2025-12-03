В Омске загорелась электрощитовая в подвале жилого дома — спасены двое детей

По данным МЧС, прибыл дым из подвала. К моменту приезда пожарных 47 жильцов уже самостоятельно покинули подъезд по лестничным маршам. Сотрудники МЧС в составе звеньев газодымозащитной службы провели спасательную операцию и вывели из здания еще трех человек, включая двоих детей.