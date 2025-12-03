Ричмонд
В Омске загорелась электрощитовая в подвале жилого дома — спасены двое детей

Из подъезда эвакуировались 47 человек, огонь ликвидировали за 12 минут.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 декабря в Омске на улице Ишимской произошел пожар в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома. Возгорание началось в электрощитовой.

По данным МЧС, прибыл дым из подвала. К моменту приезда пожарных 47 жильцов уже самостоятельно покинули подъезд по лестничным маршам. Сотрудники МЧС в составе звеньев газодымозащитной службы провели спасательную операцию и вывели из здания еще трех человек, включая двоих детей.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Для ликвидации огня были задействованы 15 пожарных и 4 единицы техники. Открытое горение прекратили уже в 21:52 — спустя 12 минут после начала возгорания.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают точную причину пожара. Среди основных версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы писали, что в селе Дружино Омского района сгорели надворные постройки на трех участках.