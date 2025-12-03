Дирекция парков вводит полный запрет на электроснегокаты в Новосибирске

Дирекция городских парков Новосибирска официально запретила аренду и использование электроснегокатов на всех подведомственных территориях после того, как такие средства передвижения были замечены, в частности, в Нарымском сквере. Информация о запрете была распространена в официальном сообщении администрации парков.
«На территориях парков было замечено незаконное размещение электроснегокатов. Обращаем ваше внимание, что данная деятельность является несанкционированной и не согласованной с Дирекцией городских парков», — сообщается в официальном обращении администрации парков.
В сообщении указывается, что сотрудники парков регулярно принимают меры по выявлению и удалению данной техники. Администрация призвала посетителей не поощрять эту деятельность, нарушающую порядок в общественных пространствах, и сообщать о фактах размещения или использования электроснегокатов администрации конкретного парка или сотрудникам охраны для оперативного реагирования. Задача запрета, как отмечается в обращении, — сохранить комфорт, чистоту и безопасность в местах массового отдыха горожан.