В Новосибирске усилены меры в медучреждениях на фоне сезонного подъёма ОРВИ

В Новосибирской области в медучреждениях усилены противоэпидемические меры на фоне традиционного сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова, наблюдается постепенное увеличение обращаемости в течение последних трёх недель. «Подъём пока незначительный. В основном это больше обращаемость среди детского населения, это лёгкие формы респираторных инфекций», — отметила замминистра.
В медицинских организациях области усилен контроль за соблюдением санитарных норм. «Во всех медорганизациях усилены масочный режим и термометрия, обработка антисептиками, кроме того уже традиционно после ковидного периода у нас во всех абсолютно амбулаторно-поликлинических учреждениях области выделены отдельно кабинеты для приёма пациентов с признаками ОРВИ и температурой», — заявила Елена Аксёнова. Она подчеркнула, что это не карантин, а усиление мер для предотвращения распространения инфекций: «У нас в принципе как бы масочный режим сохранён, но с этой недели мы усилили именно контроль за ношением масок, как со стороны медицинских работников, так и граждан».
Для удобства пациентов с симптомами ОРВИ организованы специальные каналы обращения. «Если пациент заболел и высокая температура, признаки недомогания связаны с острой респираторной вирусной инфекцией, то можно первое напрямую обратиться в поликлинику в данный кабинет, где он будет осмотрен. Можно оформить вызов через госуслуги или через 122», — пояснила замминистра. После оформления вызова с пациентом свяжутся из поликлиники для уточнения состояния и определения дальнейших действий — приглашения в кабинет неотложной помощи или выезда специальной бригады на дом.
Особое внимание в ведомстве уделяют пациентам из групп риска. «Основное, конечно же, необходимое в период эпидемиологического подъёма заболеваемости вирусными инфекциями, это раннее обращение за медицинской помощью. Конечно, мы всегда акцентируем категории пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, чтобы избегать самолечения», — сказала Аксёнова.
По данным мониторинга, в настоящий момент в амбулаторных учреждениях не диагностируются грипп и коронавирусная инфекция, циркулируют типичные группы ОРВИ. В регионе отмечается прирост обращаемости на 10−15% по сравнению с прошлой неделей. При этом, как заверила замминистра, система здравоохранения готова к возможному росту заболеваемости: «В настоящий момент все необходимые противовирусные антибактериальные препараты есть в наличии и в стационарах. Имеется свободный коечный фонд». Для пациентов с лёгким течением заболевания сохранена практика дистанционного контроля за состоянием после назначения лечения.