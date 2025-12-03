В Новосибирске усилены меры в медучреждениях на фоне сезонного подъёма ОРВИ

В медицинских организациях области усилен контроль за соблюдением санитарных норм. «Во всех медорганизациях усилены масочный режим и термометрия, обработка антисептиками, кроме того уже традиционно после ковидного периода у нас во всех абсолютно амбулаторно-поликлинических учреждениях области выделены отдельно кабинеты для приёма пациентов с признаками ОРВИ и температурой», — заявила Елена Аксёнова. Она подчеркнула, что это не карантин, а усиление мер для предотвращения распространения инфекций: «У нас в принципе как бы масочный режим сохранён, но с этой недели мы усилили именно контроль за ношением масок, как со стороны медицинских работников, так и граждан».