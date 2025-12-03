Молдову ждет масштабная реформа системы образования

Еще одно важное изменение предусматривает, что с 1 января 2027 года все школы, в которых обучаются более чем 400 учеников, будут самостоятельно управлять своим бюджетом. В настоящее время 939 образовательных учреждений Молдовы пользуются финансовой автономией, 172 — администрируются местными властями, из них 47 в результате реформы сменят статус. В министерстве уверены, что автономия позволит быстрее реагировать на необходимость срочного ремонта, закупок или найма персонала, сократит бюрократию и улучшит условия для учеников.