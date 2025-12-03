Молдову ждет масштабная реформа системы образования

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Министерство образования и исследований подготовило масштабный пакет изменений в закон об образовании, направленный на модернизацию системы.
Как заявил глава министерства Дан Перчун, изменения коснутся организации дополнительной, в том числе финансовой, поддержки для педагогов и образовательных учреждений, также будет проведена дальнейшая оптимизация образовательных учреждений.
Так, единовременная выплата в размере 200 000 леев для молодых специалистов теперь будет действовать не только в системе школьного образования, но также распространится на молодых преподавателей в сфере профессионально-технических специальностей, университетского образования и научной деятельности. Это же правило будет действовать при начислении ежегодной выплаты на дидактические материалы.
Еще одно важное изменение предусматривает, что с 1 января 2027 года все школы, в которых обучаются более чем 400 учеников, будут самостоятельно управлять своим бюджетом. В настоящее время 939 образовательных учреждений Молдовы пользуются финансовой автономией, 172 — администрируются местными властями, из них 47 в результате реформы сменят статус. В министерстве уверены, что автономия позволит быстрее реагировать на необходимость срочного ремонта, закупок или найма персонала, сократит бюрократию и улучшит условия для учеников.
Однако самые значительные изменения коснутся оптимизации системы школ. Предполагается, что 73 учебных заведения с малым количеством учащихся будут реорганизованы. По подсчетам министерства, эта мера затронет 1328 учеников. Переведенные в более крупные школы ученики и учителя будут обеспечены бесплатным транспортом, а педагоги, согласившиеся работать в других районах, смогут получить денежные пособия, заверили в Минобразования.
Предложения будут вынесены на общественные консультации в течение ближайших двух месяцев, а их утверждение планируется не ранее февраля 2026 года.