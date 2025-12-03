Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста и с 20-летием Ассоциации юристов России отметил их работу в оказании бесплатной юрпомощи участникам СВО и их семьям, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Хочу особо отметить вашу работу по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в приветствии.
Президент добавил, что юристы выбрали для себя благородную миссию — защищать права и интересы людей, обеспечивать верховенство закона в государстве. Такое призвание требует не только основательных знаний, но и высоких личных, моральных качеств, отметил Путин.
«Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности. И, конечно, от души поздравляю лауреатов премии “Юрист года” с большим, заслуженным успехом», — заключил президент.