В Хакасии запишут обучающие видеоролики на языке коренных народов

Это станет возможным благодаря тому, что житель республики получил грант от Росмолодежи.

Грант от Росмолодежи на создание цикла обучающих видеороликов на хакасском языке получил представитель Республики Хакасии Артем Галантюк благодаря участию в форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», организованном по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве молодежной политики и общественного развития региона.

Представленный Артемом проект предполагает выпуск медиаматериалов, проведение спортивных мероприятий и приобретение необходимого оборудования и тренажеров. Созданные записи будут размещены в социальных сетях. Это позволит расширить аудиторию проекта и вовлечь молодежь в изучение хакасского языка.

Форум «Российский Север» традиционно объединяет молодых представителей коренных народов страны и способствует развитию их инициатив в области сохранения языков, культуры, традиций и межкультурного взаимодействия. Программа мероприятия включала образовательные направления «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». В них принимали участие лидеры молодежных сообществ, эксперты и наставники со всей России.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.