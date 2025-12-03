В Хакасии запишут обучающие видеоролики на языке коренных народов

Грант от Росмолодежи на создание цикла обучающих видеороликов на хакасском языке получил представитель Республики Хакасии Артем Галантюк благодаря участию в форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», организованном по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве молодежной политики и общественного развития региона.
Представленный Артемом проект предполагает выпуск медиаматериалов, проведение спортивных мероприятий и приобретение необходимого оборудования и тренажеров. Созданные записи будут размещены в социальных сетях. Это позволит расширить аудиторию проекта и вовлечь молодежь в изучение хакасского языка.
Форум «Российский Север» традиционно объединяет молодых представителей коренных народов страны и способствует развитию их инициатив в области сохранения языков, культуры, традиций и межкультурного взаимодействия. Программа мероприятия включала образовательные направления «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». В них принимали участие лидеры молодежных сообществ, эксперты и наставники со всей России.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.