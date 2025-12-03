В новом кампусе НГУ открыли аудиторию имени математика Гурия Марчука

Гурий Марчук приехал в Академгородок в 1962 году. Здесь он создал и возглавил Вычислительный центр СО РАН, работал профессором и заведующим кафедрой в НГУ. Позже ученый стал президентом Сибирского отделения АН СССР, а затем возглавил Государственный комитет СССР по науке и технике.