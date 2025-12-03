Ричмонд
В новом кампусе НГУ открыли аудиторию имени математика Гурия Марчука

Торжественная церемония прошла в 2025 году, когда исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Источник: Комсомольская правда

В новом кампусе Новосибирского государственного университета появилась аудитория, носящая имя выдающегося ученого. Ее открыли в корпусе поточных аудиторий в рамках второй очереди строительства кампуса. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Аудиторию назвали в честь академика Гурия Ивановича Марчука, всемирно известного математика и одного из основателей сибирской вычислительной школы. Торжественная церемония прошла в 2025 году, когда исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Гурий Марчук приехал в Академгородок в 1962 году. Здесь он создал и возглавил Вычислительный центр СО РАН, работал профессором и заведующим кафедрой в НГУ. Позже ученый стал президентом Сибирского отделения АН СССР, а затем возглавил Государственный комитет СССР по науке и технике.

Научное наследие Гурия Марчука включает основополагающие работы в области численного прогноза погоды, расчетов ядерных реакторов, за которые он получил Ленинскую премию, и создание нового направления — математической иммунологии. По его инициативе в стране началось преподавание информатики в школах.